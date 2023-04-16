Дети Костомарова впервые за три месяца навестили отца в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь и сын олимпийского чемпиона Романа Костомарова на уходящей неделе смогли попасть в реанимационную палату к отцу впервые за три месяца, передает издание The Voice. До этого медики допускали к спортсмену только супругу Оксану Домнину.

Сейчас Костомаров продолжает восстанавливать мышцы после тяжелых осложнений, возникших на фоне респираторной инфекции. Мужчина уже может самостоятельно садиться на кровать. Температура тела у спортсмена держится в норме.

Ранее СМИ писали, что спортсмен, после того как пришел в себя, начал эмоционально срываться на свою супругу. Костомаров испытывает боли от пролежней на ягодицах. Уже в марте с мужчины сняли аппарат ИВЛ и он начал самостоятельно дышать. Костомаров находится в стационаре с января. Обычное респираторное заболевание у него привело к обширному поражению тканей, и в итоге из-за заражения крови начался некроз конечностей.

Источники в больнице Коммунарки, где проходит лечение чемпион, заявляли, что спортсмену придется провести в медучреждении еще два-три месяца. Летом консилиум врачей примет решение, возможно ли выписать Костомарова на амбулаторное лечение.