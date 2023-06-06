Врач назвала оптимальное время для детских прогулок в жару Врач Овсянникова посоветовала не выводить детей на улицу с 12 до 16 часов в жаркую погоду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детские прогулки на свежем воздухе в условиях жаркой погоды будут полезны только при соблюдении ряда правил, рассказала «Сиб.фм» доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова. По ее словам, детям лучше не выходить из помещения с полудня до четырех часов дня, а на улице носить головной убор и светлую одежду.

Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду детские прогулки лучше организовывать в парковой зоне, в тени деревьев, и только в промежутки с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00. При этом предпочтительной является закрытая одежда из натуральных тканей светлой цветовой гаммы. Обязателен головной убор.

С полудня и до 16 часов детям вообще лучше оставаться в помещении, добавила врач.

По ее словам, в жару для детей особенно важно соблюдение питьевого режима. В сутки ребенок должен употреблять как минимум 30 миллилитров воды на 1 кг веса, а при высокой температуре воздуха желательно пить больше, причем лучше из стеклянных, а не из пластиковых бутылок.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова посоветовала при аномальной жаре отказаться от жирной и калорийной пищи, а также ограничить употребление алкогольных напитков. Врач рекомендовала есть овощные и фруктовые салаты, запивать которые нужно водой или свежевыжатыми соками.