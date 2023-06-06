Терапевт рассказала, как пережить аномальную жару Терапевт Пивоварова порекомендовала в жару есть больше нежирных молочных продуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При аномальной жаре нужно отказаться от жирной и калорийной пищи, а также ограничить употребление алкоголя, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова. Врач рекомендовала есть овощные и фруктовые салаты, запивать которые нужно водой или свежевыжатыми соками.

Следите за рационом, ограничьте высококалорийную, жирную пищу. Больше нежирных молочных продуктов. Обязательно готовьте фруктовые, овощные салаты, пейте свежевыжатые соки, негазированную воду. Не увлекайтесь горячим чаем, лучше пить охлажденные напитки. Употребление алкоголя сведите к минимуму, — сказала Пивоварова.

Терапевт посоветовала не выходить на солнце с 12:00 до 16:00. При этом купаться в открытых водоемах, таких как озера, реки и море, следует до десяти утра или после пяти вечера. Эксперт также рекомендовала обязательно надевать головные уборы.

Не рекомендуется находиться на солнце взрослым в течение двух часов подряд, а детям — больше часа. После полудня и до четырех вечера ограничьте физическую активность, под запретом тяжелая физическая нагрузка. Особенно это касается дачников, которые любят находиться на жаре длительное время! — сказала Пивоварова.

Врач уточнила, что аномальная жара особенно опасна детям, пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, такими как ожирение и заболевания щитовидной железы. По ее словам, эти болезни способствуют нарушению процесса охлаждения организма.

Ранее психолог Роман Таланов перечислил вредные летние привычки. По его словам, к ним относятся неправильный режим сна и питания, а также долгое нахождение на солнце и чрезмерная физическая нагрузка на даче.