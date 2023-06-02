Психолог перечислил летние вредные привычки Психолог Таланов порекомендовал отрегулировать летом питание и сон

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В летний период некоторые вредные привычки могут особенно негативно повлиять на здоровье человека, рассказал в беседе с LIFE.ru психолог Роман Таланов. По его словам, к ним относятся неправильный режим сна и питания, а также долгое нахождение на солнце и чрезмерная физическая нагрузка на даче.

Как отметил специалист, избыток солнца влияет не только на общее самочувствие, но и на состояние психики любителей позагорать. При температуре выше 24 градусов снижаются работоспособность, возникает головная боль и упадок сил. Особенно перегрев вреден для людей с гипертонией. Поэтому в летний зной важно не забывать о головном уборе и солнцезащитных кремах.

Кроме того, на психоэмоциональном состоянии может отразиться неправильный режим сна и питания, продолжил психолог. В связи с этим летом необходимо включать в рацион побольше овощей, фруктов, ограничившись в мясных блюдах. При этом лишняя нагрузка на желудок также отрицательно скажется на психике и самочувствии. С учетом ранних рассветов лучше не нарушать режим сна и уделять ночному отдыху не менее восьми часов.

Также Таланов подчеркнул, что чрезмерная физическая нагрузка при дачных работах в жаркую погоду может привести к сердечным приступам и инсультам, особенно у пожилых людей. Поэтому следует не перенапрягаться, избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами и употреблять достаточное количество воды.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что старению кожи способствуют такие привычки, как плохой сон, отсутствие уходовой косметики, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание и чрезмерно активная мимика.