Врач назвал приметы остеопата-шарлатана Врач Леоненко посоветовал не обращаться к остеопатам без образования

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Если остеопат не подтверждает пациенту свое профессиональное образование, а также не проводит нормальную диагностику, то от его услуг лучше отказаться, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-остеопат Андрей Леоненко. Он отметил, что для получения профильного высшего медицинского образования остеопату недостаточно окончить мединститут или академию. Надо также четыре-пять лет проучиться в школе остеопатии, что, по сути, является вторым высшим образованием.

Леоненко посоветовал пациентам перед началом курса лечения поинтересоваться, где именно учился врач. Если он не имеет образования по специальности «остеопатия», его услугами лучше не пользоваться. Также профессиональный специалист должен быть зарегистрирован в Едином национальном регистре остеопатов.

Кроме того, настоящий эксперт обязательно внятно расскажет о причинах плохого самочувствия больного. Если он не в состоянии провести диагностику, это должно стать поводом задуматься о его профессионализме. Также должны насторожить обещания решить проблему за один сеанс и попытки лечить при наличии более серьезных заболеваний.

Если проблемы со здоровьем являются следствием хронических заболеваний, то квалифицированный остеопат сразу об этом сообщит и не будет браться за лечение без сопутствующего устранения симптомов заболеваний, — подчеркнул врач.

Прежде чем обращаться к остеопату, Леоненко посоветовал внимательно изучать отзывы о его работе в интернете, а затем убедиться в квалификации специалиста при личной встрече.

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