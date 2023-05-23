Остеопат перечислила причины возникновения боли в шее Остеопат Сарафан назвала неправильный сон и сидение за компьютером причинами боли в шее

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Боли в спине и шее в половине случаев происходят из-за неправильного образа жизни, рассказала «Москве 24» врач-остеопат Анна Сарафан. По ее словам, к болям приводят привычка проводить по много часов за компьютером, сидеть нога на ногу, носить сумку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе.

Во всех этих ситуациях мышцы тела чрезмерно напрягаются, чтобы сохранить баланс, и происходит это, как правило, несимметрично. В результате одни мышцы расслаблены, а другие слишком напряжены, что со временем и приводит к боли, — пояснила остеопат.

Как отметила специалист, боли в шее чаще всего возникают из-за малоподвижного образа жизни и чрезмерного увлечения гаджетами. Так, если человек часами сидит над телефоном, низко опустив голову, это приводит к сильному перенапряжению мышц шейного отдела, они начинают болеть, причем чем ниже опущена голова, тем сильнее напряжение.

Кроме того, при долгом нахождении за компьютером напрягаются глазодвигательные мышцы, которые напрямую связаны с подзатылочными, в итоге они тоже напрягаются и человек получает боль в шее, продолжила врач.

Тем, у кого сидячая работа, остеопат напомнила о правилах организации рабочего пространства и необходимости делать перерывы каждый час, чтобы походить и размяться.

Сохранить мышцы шейного отдела в тонусе и снизить риск возникновения в них боли помогут умеренные физические нагрузки. Заниматься необходимо хотя бы по 30–60 минут два-три раза в неделю, — добавила медик.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что причиной боли в спине может быть рак груди, простаты, поджелудочной железы или кишечника. Она объяснила, что боль возникает, когда кости поражаются метастазами.