Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 06:28

Впечатляющий салат для любого праздника — готовлю слоеный «Подсолнух» с чипсовой «короной»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если оливье и шуба — это классика жанра, то «Подсолнух» — ее яркая, молодая и очень эффектная версия. Салат прочно занял место в нашем праздничном меню именно благодаря своему виду и беспроигрышному, любимому всему вкусу.

300 г куриного филе отвариваю в подсоленной воде, остужаю и нарезаю мелкими кубиками. 3-4 соленых огурца также мелко нарезаю кубиками. 4 яйца отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и разделяю белки и желтки. Белки натираю на средней терке, желтки — на мелкой. На большое плоское блюдо выкладываю первый слой — куриное филе, слегка солю и смазываю майонезом. Вторым слоем распределяю соленые огурцы, также промазываю майонезом. Третий слой — натертые яичные белки, их тоже покрываю тонкой сеточкой майонеза. Верхним, финальным слоем равномерно распределяю натертые желтки, формируя ровное желтое поле. В центре салата плотно друг к другу выкладываю маслины без косточек, формируя круглую серединку «подсолнуха». По всему краю салата плотно вставляю крупные картофельные чипсы острым концом вниз, чтобы они стояли вертикально, имитируя лепестки. Даю салату хорошо пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
салаты
еда
рецепты
овощи
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.