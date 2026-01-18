Атака США на Венесуэлу
Этот салат ко двору всегда: турецкий огуречный хит с йогуртовой заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Свежий, легкий и невероятно ароматный — этот турецкий огуречный салат выручает в любой ситуации. Он идеально подходит к мясу, рыбе, шашлыкам. Хрустящие огурцы, много зелени и нежная йогуртовая заправка с чесночной ноткой делают вкус ярким, но при этом очень сбалансированным. Готовится быстро, а съедается до последней ложки.

Ингредиенты: свежие огурцы — 7–8 небольших шт., укроп — 1 большой пучок, мята — 1 небольшой пучок, красный лук — 1 небольшая луковица, греческий йогурт — 200 г, сметана — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — 1/2 ч. л., свежемолотый черный перец — по вкусу, сахар — по вкусу, оливковое масло — 1 ст. л., вода — 1 ч. л.

Приготовление: огурцы хорошо вымойте. Молодые можно не очищать. Нарежьте их очень тонкими кружочками и переложите в просторную миску. Укроп и мяту мелко порежьте, красный лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к огурцам. В отдельной миске соедините йогурт, сметану, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец, щепотку сахара, оливковое масло и воду. Хорошо перемешайте до гладкой, кремовой консистенции. Заправьте салат получившимся соусом, аккуратно перемешайте и попробуйте. При необходимости отрегулируйте вкус солью или лимонным соком.

Ранее мы готовили капустный салат «Бабочка» с колбасой. Не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот.

