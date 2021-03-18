«Возможно, «ЕР» обеспокоена тем, что её никто не любит»

Накануне в Госдуме уже не в первый раз подняли тему «неизбежного перехода» на четырёхдневную рабочую неделю. Представитель фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов заявил, что к такой мере уже готовы экономики многих стран, она помогает увеличить производительность труда. В частности, в России четырёхдневку якобы можно постепенно ввести уже к концу текущего десятилетия. По мнению опрошенных экспертов, подобные высказывания не больше, чем политический пиар, приуроченный к скорому началу кампании перед выборами в Госдуму и нацеленный на вброс позитивных информационных поводов. Почему жителям нашей страны нужно меньше работать, какие подводные камни скрывает четырёхдневка и кому выгодно попадание этой темы в сегодняшнюю повестку — в материале NEWS.ru.

От прогресса не убежишь

О том, что технический прогресс, а вместе с ним и сокращение рабочей недели, не остановить, ранее заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Сергей Вострецов. Чтобы успевать за всеми изменениями, человеку необходимо постоянно учиться и больше отдыхать, добавил он в разговоре с NEWS.ru. Поэтому переход на четырёхдневную рабочую неделю — неизбежный процесс, который будет происходить постепенно в течение нескольких лет, заключил единоросс.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас технический прогресс дошёл до того, что человеку необходимо время, чтобы учиться и соответствовать всем требованиям. Также нужно заниматься физической культурой, обучаться ещё чему-то, больше времени уделять семье. Для чего мы вообще технический прогресс развиваем, если не для того, чтобы освобождать человека из этой вечной работы. Общество уже созрело для этого. Образованный, подготовленный и отдохнувший человек будет эффективнее работать — это повысит производительность труда. Надо уважать и заботиться о людях, которые у нас работают. А первым об этом должно задуматься государство. Сергей Вострецов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По мнению депутата, такой переход не случится «по щелчку» и может растянуться на срок значительно больший, чем десять лет. Он уточнил, что никого не станут принуждать к такому графику, всё будет происходить плавно и добровольно, а со временем «подтянутся остальные работодатели и ситуация выровняется».

NEWS.ru пытался взять комментарий по этой теме в Конфедерации труда России, объединяющей независимые профсоюзы, но когда там услышали фамилию Вострецов, от высказываний отказались. Президент КТР Борис Кравченко в свободной разговорной форме намекнул, что заявление политика, по его мнению, не является серьёзным.

Несостыковки из «другой реальности»

О том, что переход на четырёхдневку — это «пустой разговор», NEWS.ru сказал коллега Вострецова по комитету, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. По его словам, технический прогресс действительно даёт новые возможности, но на деле власти не спешат обращать их в пользу россиян, поэтому, по его мнению, мера в итоге не будет реализована.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока они делают всё наоборот, в том числе, повышая пенсионный возраст. Мы же понимаем, что это увеличение на рынке труда ненужной рабочей силы. Поэтому есть пустые слова, а есть реальная политика, которая сводится к тому, чтобы, наоборот, у людей отнимать время и повышать безработицу. Мы это уже наблюдаем. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Своей позицией на этот счёт с NEWS.ru также поделился активист Конфедерации труда России Дмитрий Кожнев. По его мнению, депутаты Госдумы, в том числе Вострецов, «живут в параллельной реальности». Также активист напомнил, что ранее политик активно агитировал за пенсионную реформу. Помимо этого, Вострецов предлагал обложить домохозяек налогами. Исходя из этого Кожнев сделал вывод, что высказывание про неизбежность и пользу перехода на четырёхдневку — это некая клоунада.

Сейчас происходит наоборот, наблюдается тенденция к увеличению рабочего времени и нагрузки на работников при снижении их доходов. Я согласен, что на современном этапе развития науки и техники человек может работать четыре дня в неделю и себя обеспечивать. Но для этого нужна другая общественно-экономическая модель. При имеющейся системе это невозможно. Если это примут, то на бумаге будет одно, а в реальной жизни по-другому. Возможно, «Единая Россия» сейчас обеспокоена тем, что её никто не любит и этот уровень ненависти к ней только нагнетается. И насколько они это умеют, сейчас пытаются выставить себя какими-то заступниками трудящихся. Дмитрий Кожнев активист Конфедерации труда России активист Конфедерации труда России

Пиар на мечтах россиян

Похожую позицию в разговоре с NEWS.ru озвучил председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. Он отметил, что на фоне преследований независимых журналистов, арестов политических активистов, сужения общих демократических прав все заявления, связанные с любыми социальными проектами, — это «политический пиар перед выборами».

Так как большинство населения задействовано в «серой» и «чёрной» занятости, государство не способно будет проследить за честностью исполнения перехода на четырёхдневку с сохранением зарплат. Для людей, которые задействованы в сфере торговли и услуг, а это большинство трудоспособного населения России, такие новшества неизбежно приведут к сокращению доходов на 20%. И уровень социального расслоения будет ещё больше. Только переход к плановой экономике в условиях социалистического проекта способен создать почву для эффективной реализации четырёхдневной рабочей недели в интересах трудящегося большинства, а не спасения активов крупных собственников. Кирилл Украинцев журналист, председатель профсоюза «Курьер» журналист, председатель профсоюза «Курьер»

Противоположного мнения придерживается президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он заявил NEWS.ru, что переход на четырёхдневную рабочую неделю будет большим плюсом для работников. Но, по словам эксперта, нормативно жёстко контролировать такие изменения невозможно.

pexels.com

Разные есть технологии и ситуации на рынке. Например, повышенный спрос на продукцию требует иногда даже увеличения рабочего графика с соответствующими материальными компенсациями. Но любой человек, конечно, мечтал бы работать четыре дня в неделю, а три заниматься саморазвитием и семьёй. Поэтому я приветствую такой график. Другое дело, чтобы экономика конкретного предприятия позволяла это сделать, должна быть повышена производительность труда, изменены качество среды, подход к урбанизации и много всего. Это трудоёмкий процесс. Александр Калинин президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Напомним, ввести в России четырёхдневную рабочую неделю предложил Дмитрий Медведев в 2019 году. Тогда он ещё занимал пост главы правительства. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он сообщил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение этой темы. Политик также отметил, что переходить на четырёхдневку надо не в ущерб развитию экономики.

В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращение рабочей недели, но с некоторой оговоркой. Они сообщили, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы, в том числе защита прав работников.