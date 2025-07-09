Восточное чудо из баклажана — готовим вкуснющие имам-баялды: ужин султана

Это классическое блюдо сочетает нежность баклажанов с ярким вкусом овощной начинки. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его идеальным для любого стола.
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 шт.;
- помидоры — 300 г;
- лук — 200 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- петрушка — 4 веточки;
- лимон — 1 шт.;
- оливковое масло — 60 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- мята сушеная — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны надрезать, посолить, через 15 минут промыть.
- Обжарить до мягкости в растительном масле.
- Лук и чеснок пассеровать, добавить очищенные помидоры, мяту, специи.
- Нафаршировать баклажаны, запекать 20 минут при 180 °C.
- Украсить петрушкой и лимоном.
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