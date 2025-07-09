Восточное чудо из баклажана — готовим вкуснющие имам-баялды: ужин султана

Это классическое блюдо сочетает нежность баклажанов с ярким вкусом овощной начинки. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его идеальным для любого стола.

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

помидоры — 300 г;

лук — 200 г;

чеснок — 4 зубчика;

петрушка — 4 веточки;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 60 мл;

растительное масло — 100 мл;

мята сушеная — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны надрезать, посолить, через 15 минут промыть. Обжарить до мягкости в растительном масле. Лук и чеснок пассеровать, добавить очищенные помидоры, мяту, специи. Нафаршировать баклажаны, запекать 20 минут при 180 °C. Украсить петрушкой и лимоном.

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