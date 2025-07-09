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09 июля 2025 в 14:58

Восточное чудо из баклажана — готовим вкуснющие имам-баялды: ужин султана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это классическое блюдо сочетает нежность баклажанов с ярким вкусом овощной начинки. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его идеальным для любого стола.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • помидоры — 300 г;
  • лук — 200 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • петрушка — 4 веточки;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливковое масло — 60 мл;
  • растительное масло — 100 мл;
  • мята сушеная — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны надрезать, посолить, через 15 минут промыть.
  2. Обжарить до мягкости в растительном масле.
  3. Лук и чеснок пассеровать, добавить очищенные помидоры, мяту, специи.
  4. Нафаршировать баклажаны, запекать 20 минут при 180 °C.
  5. Украсить петрушкой и лимоном.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
баклажаны
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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