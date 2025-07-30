В копилку закаток! Баклажаны с чесноком «Огонь!» — пальчики оближешь

В копилку закаток! Баклажаны с чесноком «Огонь!» — пальчики оближешь

В копилку закаток на зиму! Баклажаны с чесноком «Огонь!» — пальчики оближешь! Этот рецепт — настоящая находка для любителей остренького! Ароматные баклажаны с чесночной ноткой станут хитом любого застолья и отлично дополнят мясные блюда.

Ингредиенты (на 5 кг готового продукта)

Баклажаны — 5 кг

Растительное масло — 0,5 л

Соль — 500 г (для вымачивания)

Чеснок — 150 г

Вода — 5 л

Уксус 9% — 200 мл

Приготовление

Баклажаны нарезаем кружочками или кубиками, обильно пересыпаем солью и оставляем, чтобы ушла горечь. Тщательно промываем под холодной водой, удаляя излишки соли. В кипящий маринад (вода + уксус) опускаем баклажаны и варим 7–10 минут до мягкости. Отвар сливаем. В горячие баклажаны сразу добавляем растительное масло и мелко рубленный чеснок, хорошо перемешиваем. Раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Храните заготовку в прохладном месте. Подавайте как самостоятельную закуску или гарнир к мясу.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».