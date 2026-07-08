Воссоздал вкус детства из СССР, и этот ситро уделывает любой магазинный лимонад

Хочешь освежиться не колой, а чем-то оригинальным? Этот ситро делается за 20 минут, а на вкус — реальная машина времени в детство.

Ингредиенты

Апельсиновый сок — 200 мл, лимонный сок — 150 мл, мандариновый сок — 150 мл, ванильный сахарный сироп — 1 стакан, вода газированная — 1 л; для сиропа: сахар-песок — 0,5 стакана, вода — 0,5 стакана, ванильный сахар — 2 ч. л.

Как готовлю

Сначала варю ванильный сироп: кипячу воду, растворяю в ней сахар, даю остыть до 40 градусов и всыпаю ванильный сахар. Потом убираю в холодильник — это база вкуса. Апельсины и мандарины режу пополам и просто жму рукой, а лимоны сперва катаю по столу с нажимом, чтобы сок потек быстрее.

Смешиваю все три сока в кувшине, охлаждаю их. Перед подачей заливаю газировкой и вливаю половину сиропа — пробую, если надо — добавляю еще. Лед обязателен, иначе магия исчезнет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус получился именно тем самым «советским ситро», которое я помню из детства. Главное — не жалеть цедры, я тер ее на мелкой терке прямо в кастрюлю, и это дало тот самый концентрированный аромат. Совет: разливайте по бутылкам сразу, как остынет, чтобы не выдыхалось.