30 ноября 2025 в 20:31

Волшебные шарики на новогодний стол: шоколадные трюфели «Зимняя вишня»

Приготовьте на новогодний стол шоколадные трюфели «Зимняя вишня». Эти волшебные шарики отлично впишутся в праздничный стол и дополнят чаепитие в главную ночь в году!

Вам понадобится: 200 г темного шоколада, 100 мл сливок 33%, 50 г сливочного масла, 100 г замороженной вишни, какао-порошок или кокосовая стружка для обсыпки. Разморозьте вишню, сок сохраните. Шоколад поломайте, смешайте со сливками и маслом, растопите на водяной бане до гладкости. Добавьте 2 ст. л. вишневого сока. Охладите массу 3-4 часа в холодильнике. Достаточно загустевшую массу разделите на части, в каждую спрячьте по вишне без косточки, сформируйте аккуратные шарики и обваляйте в какао или стружке. Охладите еще 30 минут.

Вкус этих трюфелей — настоящая магия: насыщенный шоколад с бархатной текстурой тает во рту, открывая сочную кисло-сладкую вишню. Эти изысканные конфеты собственного приготовления подарят незабываемые впечатления вашим гостям.

Ранее стало известно, как приготовить лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек.

