28 ноября 2025 в 18:32

«Шишки» на Новый год: с таким десертом никто не откажется от чая в праздничную ночь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте к Новому году очаровательный и вкусный десерт «Шишки». С таким десертом никто не откажется от чая в праздничную ночь, его оценят и дети, и взрослые.

Вам понадобится: 300 г песочного печенья, 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 2 ст. л. какао и 100 мл молока. Печенье измельчите в крошку, смешайте с растопленным маслом, сахарной пудрой, какао и молоком. Тщательно перемешайте до однородной пластичной массы. Из полученной массы сформируйте небольшие конусы, напоминающие по форме шишки. Для «чешуек» подготовьте кукурузные хлопья (150 г) и растопите 200 г молочного или темного шоколада. Хлопья аккуратно обмакните в жидкий шоколад и сразу же вставляйте в пирожные начиная с нижней части «шишки» и двигаясь по кругу вверх. Дайте десерту застыть в холодильнике 1-2 часа.

Вкус этих шишек невероятно нежный: шоколадное тесто с ароматом какао идеально сочетается с хрустящими кукурузными хлопьями в глазури. Это прекрасная альтернатива привычным пирожным «картошка», которая создаст по-настоящему волшебную новогоднюю атмосферу!

Ранее стало известно, как приготовить супербыстрый «Наполеон»: берем пачку слоеных «ушек» — и торт почти готов.

Дарья Иванова
