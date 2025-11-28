День матери
28 ноября 2025 в 18:09

Превращаю яблочное пюре в воздушный зефир — леплю елочки и снеговиков для новогоднего настроения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Создание этого зефира — настоящее новогоднее волшебство! Процесс настолько увлекательный, что может стать прекрасной семейной традицией, а результат — воздушные, нежные сладости в виде елочек и снеговиков — приведет в восторг и детей, и взрослых.

Для сиропа смешиваю 120 г сока с 10 г агар-агара, оставляю на 10 минут. Затем добавляю 230 г сахара, довожу до 110 °C. Снимаю с огня, добавляю 250 г яблочного пюре и 50 г глюкозного сиропа.

70 г яичных белков взбиваю с 70 г сахара до плотных пиков. Тонкой струйкой вливаю горячий сироп в белки, продолжая взбивать на высокой скорости 5–7 минут. В конце добавляю 0,5 г лимонной кислоты.

Массу разделяю на части, подкрашиваю водорастворимыми красителями. Отсаживаю через кондитерский мешок с насадками фигурки елочек и снеговиков на пергамент. Оставляю на 12–24 часа для подсыхания. Готовый зефир соединяю половинками, украшаю кремом и пищевым фломастером.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

