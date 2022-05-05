Володин заявил, что мобилизации в России не планируется

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» отверг возможность мобилизации на территории России. Ранее журналисты телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленных военных США и Британии заявили, что в России к 9 мая может быть объявлена всеобщая мобилизация. Кроме того, представитель американского Госдепа Нед Прайс также выразил уверенность в том, что Москва «активизируется к 9 мая».

Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — ответил Володин на вопрос радиоведущего о мобилизации.

Западные СМИ без конкретики со ссылкой на источники сообщили, что в России к 9 мая может начаться всеобщая мобилизация населения для участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти новости «чушью». Почему мобилизация невозможна, пока происходящее на Украине имеет статус спецоперации, как мобилизация может происходить и каковы должны быть формальные основания для её начала, рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

В интервью итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы РФ не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату, включая День Победы 9 Мая. Он также подчеркнул, что темпы спецоперации зависят от необходимости «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».