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Поправки в законодательство, направленные на защиту детей, должны быть перед принятием обсуждены с родительским сообществом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере, — цитирует спикера ТАСС.

Речь идёт о законопроектах, подготовленных депутатом Думы Павлом Крашенинниковым и сенаторами Андреем Клишасом и Еленой Мизулиной. Володин пояснил, что документы направлены в федеральные и региональные органы власти, а также Общественную палату для изучения и получения отзывов.

Документы содержат ряд изменений в семейное законодательство. В частности, они предусматривают возможность изъятия детей из семьи только на основании судебного решения и наличия вины со стороны родителей.

Как писал NEWS.ru, в эффективности предлагаемых нововведений усомнилась депутат Оксана Пушкина. По её мнению, примитивные запреты не решат проблему насилия в семьях и усложнят процедуру изъятия детей из неблагополучных семей. Это может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи.