Пушкина увидела риск для детей из-за поправок в Семейный кодекс

Примитивные запреты не решат проблему насилия в семьях. Так прокомментировала депутат Оксана Пушкина предложение сенатора Елены Мизулиной изменить Семейный кодекс.
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По мнению Пушкиной, предложенные ограничения грозят лишь усугубить ситуацию.
Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в «серую зону» самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, «детей-маугли» может стать гораздо больше, — считает она.
В частности, согласно поправкам, сотрудникам органов опеки предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Кроме того, закон предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.
Пушкина также заявила, что согласна с необходимостью кардинальной реформы службы опеки и попечительства. По её словам, нужно утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов, а усложнение процедуры изъятия детей может стать частью этой реформы.
В настоящее время изъять ребенка из неблагополучной семьи органы опеки могут при появлении «непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью».
Оксана Пушкина является замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а также одним из авторов законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».
Ранее один из авторов законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, депутат Андрей Клишас заявил, что инициатива направлена на спасение и семьи, и детей. Он подчеркнул, что действующее законодательство допускает немедленное отобрание ребёнка до судебного решения лишь на основании акта органов опеки и попечительства. По его мнению, это создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их насильственное разлучение.
Предлагаемый депутатами законопроект конкретизирует основания и критерии для отобрания детей и сужает свободу действий органов опеки. В частности, в законопроекте предусматривается в качестве основания для немедленного отобрания ребёнка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов, писал NEWS.ru.
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