Пушкина увидела риск для детей из-за поправок в Семейный кодекс

https://static.news.ru/photo/2c30d9bc-c691-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: opushkina/instagram.com

Примитивные запреты не решат проблему насилия в семьях. Так прокомментировала депутат Оксана Пушкина предложение сенатора Елены Мизулиной изменить Семейный кодекс.

Как рассказала депутат-единоросс РБК, предложенное сенатором усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи.

По мнению Пушкиной, предложенные ограничения грозят лишь усугубить ситуацию.

Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в «серую зону» самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, «детей-маугли» может стать гораздо больше, — считает она.

В частности, согласно поправкам, сотрудникам органов опеки предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Кроме того, закон предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.

Пушкина также заявила, что согласна с необходимостью кардинальной реформы службы опеки и попечительства. По её словам, нужно утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов, а усложнение процедуры изъятия детей может стать частью этой реформы.

В настоящее время изъять ребенка из неблагополучной семьи органы опеки могут при появлении «непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью».

Оксана Пушкина является замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а также одним из авторов законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

Ранее один из авторов законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, депутат Андрей Клишас заявил, что инициатива направлена на спасение и семьи, и детей. Он подчеркнул, что действующее законодательство допускает немедленное отобрание ребёнка до судебного решения лишь на основании акта органов опеки и попечительства. По его мнению, это создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их насильственное разлучение.

Предлагаемый депутатами законопроект конкретизирует основания и критерии для отобрания детей и сужает свободу действий органов опеки. В частности, в законопроекте предусматривается в качестве основания для немедленного отобрания ребёнка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов, писал NEWS.ru.