Военный лётчик назвал возможную причину крушения МиГ-29

Причиной крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия. Об этом 5-tv.ru сообщил заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

Полёты в ночное время становятся сложнее из-за ограниченной видимости. Кроме того, сам регион, где проводились учения, имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать, — считает эксперт.

В свою очередь сам истребитель достаточно лёгок в управлении, однако для выполнения сложных фигур высшего пилотажа необходима очень серьёзная подготовка. Например, попадание в область грозы может привести к трагедии, которая произошла в Астраханской области. К катастрофе могут привести также потеря контроля в управлении и возможный отказ самой техники, отмечает пилот.

Ещё одной возможной причиной трагедии может быть столкновение с каким-то искусственным либо естественным объектом в воздухе, подытожил Попов.

Недавно Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 потерпел крушение 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта. Лётчик истребителя погиб.

Также заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.