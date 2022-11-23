Военный эксперт раскрыл причины передачи Киеву вертолетов Sea King Военный эксперт Леонков: вертолеты Sea King позволят совершать диверсии в Черном море

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Вертолеты Sea King были переданы Великобританией Киеву для выполнения диверсионных или иных операций в Черном море, заявил NEWS.ru коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти вертолеты могут выполнять задачи над водной поверхностью, в отличие от штатных Ми-8 ВСУ.

Данные вертолеты были переданы Украине британцами, совершенно очевидно, для выполнения конкретных специальных операций в акватории Черного моря. <...> Они совершенно спокойно могут, например, вылететь из Румынии и высадить десант в нейтральных водах с последующей попыткой проведения диверсий или специальных операций иного плана, — заявил Леонков.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине три вертолета Sea King. Отмечается, что это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов. Лондон также поставит ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King широко применялись во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе балканского конфликта и войны в Ираке. Стоимость одной военной машины достигает примерно 5 млн фунтов (около $6 млн).