Военкор Дмитрий Стешин возмутился решением российского суда, согласно которому слово «хохол» является оскорбительным и разжигающим ненависть. В колонке KP.RU он призвал оштрафовать писателя Ивана Тургенева, который использовал его в своих произведениях, и привел в пример его роман «Рудин».

А как же Тургенев-классик и его Рудин? Там тоже это слово встречается, в самом уничижительном контексте. <...> С Тургенева причитается государству 20 тысяч рублей? За двух «хохлов»? Я верно подсчитал? — задался вопросом военкор.

Он напомнил, что слово» хохол» является станинным и его никто не отменял, в отличие от Украины. Военкор заметил, что Киев пытается отменить русский язык, нашу общую историю и кровное родство.

Ранее судья оштрафовал жительницу Улан-Удэ, которая применила уничижительное выражение к соседу в домовом чате в мессенджерах. Женщина оскорбила оппонента за то, что его фамилия оканчивалась на «о». Судебные эксперты заключили, что ее высказывания содержали «унизительную оценку личности адресата по признаку национальности». В итоге жительницу Улан-Удэ обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа.