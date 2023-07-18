Военэксперт оценил участие иностранных спецслужб в диверсиях ВСУ Военэксперт Крамник считает, что ВСУ могут проводить диверсии без помощи западных специалистов

Фото: МО РФ

У Киева есть все, чтобы проводить диверсии без помощи западных спецслужб, заявил NEWS.ru военный обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, комментируя возможное личное участие иностранцев в акциях ВСУ. По словам эксперта, спецслужбы Украины в настоящее время сами по себе являются серьезным квалифицированным противником.

Спецслужбы Украины в настоящее время сами по себе представляют серьезного квалифицированного противника, подготовленного, в том числе, с участием британских и американских спецслужб. И все необходимое для проведения самостоятельных диверсионных акций, и специалисты, способные их грамотно планировать, у Киева есть, — заявил Крамник.

Он добавил, что вина британцев и американцев тут в том, что они оказывают общую поддержку — и в техническом снабжении, и в подготовке специалистов. При такой поддержке личное участие иностранцев в диверсиях Киева уже не требуется, считает эксперт.

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