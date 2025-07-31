Военэксперт назвал ключ к взятию двух городов в ДНР Военэксперт Леонков: Часов Яр ускорит взятие ВС РФ Константиновки и Дружковки

Взятие Часова Яра в ДНР значительно ускорит вывод украинских формирований из Константиновки и Дружковки, где их позиции оказались в критическом положении, заявил ТАСС военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, город не только является господствующей высотой над Артемовском (Бахмутом), но и выступает ключевым пунктом для продвижения к городам. В Минобороны эти данные не комментировали.

Эксперт подчеркнул, что после недавнего взятия Торецка (ранее Дзержинска), который оказывает давление на Константиновку с юга, контроль российских сил над Часовым Яром позволит противостоять ВСУ с восточного направления. Это, убежден Леонков, создает крайне сложную ситуацию для всей агломерации, включающей также Краматорск и Славянск.

Эксперт добавил, что если украинские войска не смогут компенсировать потери личного состава в этой зоне, российские силы потенциально смогут войти в Константиновку и Дружковку. Так, бойцы воспользуются отступлением противника.

Ранее Минобороны России объявило о взятии под контроль ВС РФ Часова Яра. Сражения за этот населенный пункт продолжались более года. Он представлял собой один из самых мощных укрепрайонов украинских сил в Донбассе благодаря сложному рельефу местности, особенностям застройки и развитой инфраструктуре.