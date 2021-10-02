Во Владимире медики привезли пациента с COVID к зданию администрации

Во Владимире скорая помощь привезла пациента с коронавирусом к зданию администрации. Больницы отказались его принимать, ссылаясь на нехватку мест, сообщает телеканал РЕН ТВ. В лечебном учреждении подчеркнули, что ситуация сложилась хуже, чем летом.

Во всех стационарах области и города нам отказали. <...> Реанимационных мест с кислородом и без кислорода нет вообще нигде. То есть ситуация сейчас на самом деле даже хуже, чем летом, — рассказали телеканалу медики.

Они отметили, что с помощью имеющегося кислорода и гормонов стараются поддерживать состояние пациента, пока вопрос его госпитализации не разрешится.

Хотим привлечь общественность и телевидение, чтобы что-то хотя бы сделали общими силами, нашли места, — добавили медработники.

В администрации области произошедшее пока никак не прокомментировали.

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