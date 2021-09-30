«Ситуация напряжённая»: в правительстве оценили распространение COVID-19

В России возникла напряжённая ситуация с распространением коронавируса, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, число заболевших растёт — за последние две недели количество новых случаев выросло больше чем на 25%. В то же время количества привитых пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета, пишет РИА Новости.

Такое заявление премьер сделал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая, растёт число заболевших, — подчеркнул премьер.

Он отметил, что в регионах создано больше 217 тысяч дополнительных больничных коек. По его словам, система здравоохранения уже имеет опыт реагирования на различные сценарии развития событий.

Большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 млрд рублей, это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 млн человек, — добавил он.

Мишустин подчеркнул важность наличия запаса кислорода в больницах при росте потребности. Он призвал регионы своевременно принимать меры в зависимости от ситуации в регионе, а также обеспечить возможность вакцинации для населения.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, тяжёлые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей. Поэтому вакцинация на сегодняшний день — это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последний болезни, — подчеркнул премьер.

К настоящему времени обе дозы вакцины получили больше 40 млн человек по всей стране. Однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, напомнил он.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ситуация с медицинским кислородом требует повышенного внимания примерно в 25 регионах. При этом резерв мощностей позволяет в считанные дни увеличить производство продукции для борьбы с COVID-19 в разы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России завершена третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пожилых людей. По словам чиновника, вакцина показала высокий уровень безопасности.