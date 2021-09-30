Попова отметила рост заболеваемости COVID в 56 регионах России

Сезонный подъём заболеваемости ОРВИ стал фиксироваться с сентября, в последние три недели наблюдается и подъём заболеваемости коронавирусом. На данный момент рост больных COVID-19 зафиксирован в 56 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит РИА Новости.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%. Слабое снижение заболеваемости коронавирусом отмечается лишь в 12 регионах.

Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56, — отметила Попова.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. В то же время она отметила, что самые высокие показатели по-прежнему остаются в группе лиц старше 65 лет.

Стабильной ситуация с инфекцией пока остаётся только в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Попова также подчеркнула, что наибольший прирост заболеваемости коронавирусом за неделю (+16%) зафиксирован среди врачей. Отмечается, что 97% всех заражений коронавируса в России в первый осенний месяц приходилось на штамм «дельта».

Ранее сообщалось, что волна заболеваемости коронавирусом в регионах России нарастает. Вероятнее всего, им придётся реагировать, однако на федеральном уровне решений о новых ограничениях, связанных с пандемией COVID-19, пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.