Инфекционист сообщил о самой тяжёлой волне коронавируса в России

Текущая волна пандемии коронавируса в России станет самой тяжёлой. Снижение заражений начнётся в ноябре, ситуация стабилизируется только к середине декабря. При этом следующие волны будут переноситься легче, поскольку люди станут реже заболевать тяжёлой формой ковида. Такое мнение высказал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

Самая тяжёлая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается, — сказал Тимаков.

По мнению медика, четвёртую и пятую волны пандемии, которые также следует ожидать, россияне переживут в более лёгкой форме.

Будет не такое количество тяжёлых случаев. Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет все меньше с каждой волной, — отметил эксперт.

С начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, умерли 207 255 человек, выздоровели 6 627 767.

Ранее медики сообщили о том, что у коронавируса осенью резко изменились первые симптомы.