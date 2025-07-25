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25 июля 2025 в 16:21

Во «ВКонтакте» ответили россиянам после жалоб на масштабный сбой

Во «ВКонтакте» опровергли сообщения о сбое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервисы соцсети «ВКонтакте» работают штатно, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Отмечается, что сбоя, о котором заявляли пользователи, не было.

Сервисы «ВКонтакте» работали и работают штатно, — отметили представители соцсети.

Пользователи сообщали о проблемах как в работе мобильного приложения, так и сайта. Некоторые утверждали, что не могли ни отправить сообщения, ни получить их.

Накануне, 24 июля, масштабный сбой коснулся Альфа-Банка. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

До этого с масштабным сбоем столкнулись мобильные операторы МТС, T2, «Билайн» и Yota. Большинство жалоб поступали от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Проблемы наблюдались в основных операционных системах, но подавляющее большинство поступало от пользователей Android.

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