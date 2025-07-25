Масштабный сбой зафиксирован в работе соцсети «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» днем 25 июля столкнулась с масштабным сбоем, следует из данным сервиса Downdetector. По словам пользователей, проблемы наблюдаются как в работе мобильного приложения, так и сайта. Некоторые утверждают, что не могут ни отправить сообщения, ни получить их.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Свердловской областей. Многочисленные проблемы отмечены в работе устройств на операционной системе Android — 44,0%, чуть меньше — на iOS (33,3%). На сбои в таких ОС, как Windows и macOS, пожаловались 21,0% и 1,5% пользователей соответственно.

Накануне, 24 июля, масштабный сбой коснулся Альфа-Банка. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

За день до этого, 23 июля, москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Многих пользователей «перебрасывало» в крымский Симферополь, когда они на самом деле находились за МКАД. Жители столицы сообщили, что некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.