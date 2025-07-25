Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:14

Масштабный сбой зафиксирован в работе соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть «ВКонтакте» днем 25 июля столкнулась с масштабным сбоем, следует из данным сервиса Downdetector. По словам пользователей, проблемы наблюдаются как в работе мобильного приложения, так и сайта. Некоторые утверждают, что не могут ни отправить сообщения, ни получить их.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Свердловской областей. Многочисленные проблемы отмечены в работе устройств на операционной системе Android — 44,0%, чуть меньше — на iOS (33,3%). На сбои в таких ОС, как Windows и macOS, пожаловались 21,0% и 1,5% пользователей соответственно.

Накануне, 24 июля, масштабный сбой коснулся Альфа-Банка. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

За день до этого, 23 июля, москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Многих пользователей «перебрасывало» в крымский Симферополь, когда они на самом деле находились за МКАД. Жители столицы сообщили, что некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.

сбои
соцсети
Россия
ВКонтакте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде введено военное положение
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
С ним хоть до Владивостока! Как выбрать комфортное седло для велосипеда
В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.