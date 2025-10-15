Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:55

На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 62-м году жизни умерла актриса Елена Перегуда, которая 30 лет проработала в театре драмы имени В. Ф. Комиссаржевской в Уссурийске, сообщили UssurMedia в пресс-службе учреждения. Там выразили искренние соболезнования родственникам артистки.

Отмечается, что Перегуда начала работать в уссурийском театре в 1995 году. Там она сыграла множество ролей, коллеги запомнили ее как яркую личность и преданного своему делу человека.

Ранее сообщалось, что американский певец, работавший в жанрах R&B и неосоул, Майкл Юджин Арчер, известный под сценическим именем D'Angelo, скончался на 52-м году жизни. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

До этого на 83-м году жизни скончалась народная артистка УССР Галина Мурзай. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Церемония прощания пройдет 16 октября в университетской церкви Святой Татьяны.

В Чикаго ранее скончался актер Тони Фицпатрик. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Фицпатрик прославился благодаря ролям в фильмах и сериалах, таких как «Филадельфия» и «Первобытный страх».

