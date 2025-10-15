На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда

На 62-м году жизни умерла актриса Елена Перегуда, которая 30 лет проработала в театре драмы имени В. Ф. Комиссаржевской в Уссурийске, сообщили UssurMedia в пресс-службе учреждения. Там выразили искренние соболезнования родственникам артистки.

Отмечается, что Перегуда начала работать в уссурийском театре в 1995 году. Там она сыграла множество ролей, коллеги запомнили ее как яркую личность и преданного своему делу человека.

