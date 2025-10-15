Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:58

Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России

Aif: Киев паникует из-за продвижения ВС России в Запорожье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные вызвали панику в Киеве своим продвижением в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, сообщает aif.ru. Отмечается, что они обошли мощный узел ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным украинских экспертов, военные находятся на грани бегства, что приведет Россию на окраины Запорожья. Как сказано в материале, на Запорожском направлении наступление ведется по трем основным осям.

По данным источников, первое — это продвижение вдоль Днепра, где уже идут бои за Степногорск и Приморское. Второе направление — на Орехов. Третье наступление ведет группировка «Восток», которая обходит Гуляйполе вдоль границы с Днепропетровской областью с целью выхода к городу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике подразделения Вооруженных сил России за сутки улучшили тактическое положение в районе села Торского и поселка Ямполь. По его информации, российские войска освободили станцию Медовый. В Ямполе им удалось установить контроль над несколькими жилыми строениями.

