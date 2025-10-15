В «Торпедо» объявили о возвращении Кононова в качестве главного тренера

Олег Кононов снова стал главным тренером московского «Торпедо», сообщили в Telegram-канале ФК. Он будет готовить команду к кубковому матчу с «Велесом».

На пост главного тренера «Торпедо» возвращается Олег Кононов. Решение принято учредителями ФК «Торпедо Москва» Н. К. Сторожуком и В. А. Кожаевым, — подчеркнули в ФК.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров. Он дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Накануне Мещанский суд Москвы арестовал Соболева. Адвокат Александр Добровинский заявил, что намерен обжаловать это решение. Соболева обвинили в противоправном влиянии на результат одного из матчей. Против директора «Торпедо» Валерия Скородумова также возбуждено уголовное дело о даче взятках.

Позже обвиняемого в получении взятки от руководства клуба «Торпедо» футбольного арбитра отправили под домашний арест. Его решение позволило команде выйти в Российскую премьер-лигу. В домах арбитра и посредника, участвовавшего в передаче взятки, проведены обыски.