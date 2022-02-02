28 общественных экологических организаций обратились в Генпрокуратуру с просьбой остановить строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области. Для строительства дороги планируется вырубить 8,5 тыс. деревьев, часть из которых уникальна. Экологи утверждают, что строительство идёт в нарушении закона и что власти не хотят использовать альтернативный маршрут. В свою очередь местное правительство утверждает, что всё законно, а работы затронут незначительную часть леса. В интервью NEWS.ru один из подписантов обращения, председатель постоянной природоохранительной комиссии Русского географического общества Александр Чибилёв объяснил, в чём уникальность этой территории и почему власти так цепляются за существующий проект трассы.

— В чём важность сохранения волгоградской дубравы?

— На этот счёт существует большое количество публикаций, в том числе на сайте Русского географического общества. В первую очередь дело в том, что таких дубрав больше нет, она уникальна. К югу от Волгограда — пустынные зоны. А к северу подобные дубравы затоплены под водохранилище. Знаете, когда переживают об исчезновении каких-то видов животных? Вот сейчас мы теряем уникальный вид ландшафта. Они, конечно, уже когда-то пострадали и от войны, но тем не менее. Если есть альтернативные варианты, а они были, надо было ими воспользоваться. Дубравы входят в состав регионального природного парка, который входит в перечень объектов ЮНЕСКО. Около 20 лет назад региональной думой было утверждено положение о парке, была запрещена вырубка дубрав. Сейчас положение изменили. Вырубка уже началась, и я боюсь, что спасать дубравы уже поздно. Уже рубят. Преступление экологическое уже состоялось. На одном из форумов министру природного хозяйства задавался вопрос о вырубке, а он ответил, что, мол, там была война, ничего не сохранилось, но это совсем не так. На самом деле многие дубы сохранились, война пощадила дубраву, а нынешние времена — нет.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

— Местные власти возражают, что дорога пройдет в буферной зоне, где территория наиболее антропогенно изменена, и что в зоне строительства новой дороги находится не более 0,2% от общего числа деревьев в границах природного парка.

— Если всё так, то зачем менять положение? Это было сделать, чтобы от дубов избавиться. Каждый, кто считает иначе, может приехать туда и посмотреть. Экспертизы не было, хотя за её проведение мы выступали.

— Но в областной администрации говорят, что на этапе подготовки к строительству была создана рабочая группа по мониторингу экологической и природоохранной ситуации и в её состав входили экологи, дендрологи, академики РАН и прочие.

— Знаю-знаю. Даже знаю имена некоторых академиков, которые входили в эту комиссию. Ну да, есть такое мнение, а есть другое — наше. Там, в частности, говорили, что посадят ещё такие же дубы в другом месте, в 100 раз больше. На это я отвечал, что точно такие же уже не получится. Повторить эти уникальные условия природы нельзя. В частности, климат поменялся и меняется ещё. Или, например, Волга немного по-другому выглядела. Это всё равно что порубить картины в Эрмитаже и нарисовать их копии. Это будут всего лишь копии, жалкие копии. Так что, как подбираются эти комиссии, чтобы они озвучивали определённые точки зрения, я знаю. Кто платит, тот и музыку заказывает. В России с подобным часто встречаюсь, хотя в советское время было, конечно, лучше в этом смысле.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

— По каким причинам областные власти так цепляются за проект в нынешнем виде, при том что даже альтернативный маршрут был?

— Я могу судить только по словам местных общественников. Они мне говорят, что дорогу прокладывают так, а не иначе, чтобы не тревожить расположенный неподалёку элитный коттеджный посёлок с инфраструктурой для отдыха.

— Ситуация немного напоминает историю с Химкинским лесом. При этом дорогу там в итоге построили, которой люди активно пользуются и лес сохранился и всех, по большому счёту, всё устраивает. Может быть здесь аналогичная ситуация?

— Могут ли активисты сгущать краски? Конечно. Однако факт, не поддающийся сомнению, — то, что на этом месте растут уникальные дубы, которые вырубают. Кто-то сгущает краски, кто-то, наоборот, преуменьшает ущерб, а истина посредине. Однако при всём при этом дубраве точно нанесён ущерб. Очень жалко.