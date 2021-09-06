Щепки летят: станет ли волгоградская дубрава новым Химкинским лесом

Десятилетие назад много шума наделала история с защитой Химкинского леса от прокладки через него платной трассы. Спустя годы ситуация грозит повториться в Волгоградской области. Там экологи и местные жители протестуют против вырубки леса под строительство участка международного транспортного коридора Север — Юг в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», который имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Недавно они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить реализацию проекта, в котором, судя по всему, заинтересованы некоторые чиновники при несогласии некоторых депутатов Госдумы, Росприроднадзора и СПЧ. Впрочем, критики защитников леса утверждают, что эта инициатива идёт не от народа, её бенефициарами называют разные фигуры — начиная от оппозиционного политика Алексея Навального и заканчивая экс-главой регионального управления СК Михаилом Музраевым, которого обвиняют в покушении на местного губернатора Андрея Бочарова. NEWS.ru узнал подробности этой истории, в которой фигурирует та же фамилия, что и в случае с Химкинским лесом.

Гибель дубравы

На днях противники вырубки природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» записали видеообращение к Владимиру Путину, предлагая «рассмотреть альтернативный вариант» строительства трассы, что позволит сохранить деревья. Они заявили, что администрация Волгоградской области «начала уничтожать уникальные пойменные дубравы»:

Дорогу, которую они строят, можно построить без вырубки. Изначально проект предусматривал расширение существующей и обходил госпитомник на сваях. Сейчас же, когда определили подрядчика компанию ЕКС, решили строить скоростную трассу. И для этого перевели земли природного парка, изменили назначение и категорию лесов. Начали вырубать деревья. Уже вырублено 30 дубов, возраст которых 60–80 лет. Всего предполагается вырубка более 30 тысяч деревьев (эта цифра взята активистами из протокола Минтранса, хотя изначально говорилось, что пострадает в разы меньше древесной растительности. — NEWS.ru) и уничтожение естественных ландшафтов биосферного заповедника, что приведёт к нарушению гидрологии и, соответственно, опустыниванию данных территорий.

Кроме этого, в Сети защитники поймы запустили петицию на имя генпрокурора Игоря Краснова, главы Минприроды Александра Козлова, а также в Роспотребнадзор и Рослесхоз с требованием приостановить вырубку. По состоянию на 3 сентября её подписали более 48 тысяч человек.

Один из участников инициативной группы в защиту поймы, глава Союза велосипедистов Волгограда и член городской Общественной палаты Михаил Соломонов рассказал NEWS.ru, что в кампании против вырубки активно проявляют себя порядка тысячи местных жителей. Коллективное обращение в прокуратуру недавно подписали 505 человек. Но на очных мероприятиях обычно присутствуют до 50 наиболее неравнодушных людей, а значительная часть волгоградцев, по его словам, боится протестовать. Как считает общественник, областная администрация пытается разгонять и штрафовать за уличную активность.

Соломонов привёл в пример попытку активистов разбить в природном парке кемпинг, который простоял два дня и фактически был разогнан , а палатки «незаконно конфискованы». На защитников поймы составили административные протоколы за якобы нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, хотя встречу устраивали на специальной стоянке для размещения палаточных городков.

greenserpent/t.me

Также защитники поймы присвоили пням имена, по их мнению, причастных к уничтожению леса чиновников. В их числе оказались губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, экс-председатель регионального комитета природных ресурсов Виталий Сазонов, который ранее был заподозрен в многомиллионном мошенничестве, и директор заповедного департамента федерального Минприроды Ирина Маканова. Последняя, как пишет экологический Telegram-канал «Зелёный змий», может быть связана с подрядчиком строительства автотрассы — группой компаний ЕКС (с ней заключён контракт на сумму более 5,6 млрд рублей ). Эту организацию СМИ называли близкой к структурам миллиардеров Ротенбергов, хотя подтвердить эту связь документами не удалось. Компании, связанные с Ротенбергами, участвуют во многих проектах по строительству трасс и мостов, и их фамилия также фигурировала в СМИ при строительстве трассы через Химкинский лес.

NEWS.ru удалось выяснить, что Ирина Юрьевна Маканова (эти данные полностью совпадают с ФИО чиновницы Минприроды, которая согласовала изменения в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» с целью строительства скоростной трассы), в 2014–2017 годах была гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этого общества, как следует из Единого государственного реестра юридических лиц, являлся Аркадий Ротенберг. В 2009–2010 годах Маканова выступала руководителем и учредителем в ООО «Диалог», но затем компания перешла кипрскому офшору «Роджен Энтерпрайзис Лимитед», а контролируемую им российскую фирму возглавил Александр Денисевич. Последнего Forbes называл сотрудником управляющей компании Игоря Ротенберга «ЭнПиВи Инжиниринг».

Вехи конфликта

О строительстве трассы из Волгограда (точнее, его левобережного спутника Краснослободска) в город Средняя Ахтуба речь в регионе ведётся не первое десятилетие. В июле 2020 года власти региона решили проложить трассу сквозь реликтовые леса Волго-Ахтубинской поймы, другие варианты дорожники отбросили , поскольку они якобы предусматривали снос части жилых посёлков и переноса некоторых инженерных коммуникаций. Данные вопросы обсуждались на публичных слушаниях, но активисты обвиняли чиновников в сокрытии от общества места и времени обсуждений, что усиливало социальную напряжённость в регионе.

greenserpent/t.me

Через особо охраняемую территорию должны проложить четырёхполосную трассу с искусственными насыпями и мостами через Волгу и Ахтубу. По подсчётам экологов, для строительства дороги придётся срубить тысячи вековых деревьев, а чиновники уверяли , что вырубленные насаждения будут компенсированы другими. Но реализации этого проекта мешал статус Волго-Ахтубинской поймы. В конце 2020 года власти Волгоградской области попросили Минприроды РФ ослабить режим особой охраны территории. В министерстве первоначально отказали, предложив региональной администрации представить дополнительные обоснования проекта. В результате в июне 2021 года федеральное ведомство разрешило приступить к работам во втором полугодии.

При этом Росприроднадзор не поддерживал план администрации Волгоградской области, предусматривающий вырубку. Ещё 2 марта глава ведомства Светлана Радионова указала Минприроды на противоречия между строительством путепровода в Волго-Ахтубинской пойме и тем, что этот природный парк включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, предложив рассмотреть альтернативные варианты строительства, не затрагивающие парк. В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека также заявляли , что прокладка магистрали через природный парк противоречит нескольким федеральным законам, такого же мнения придерживается и Русское географическое общество.

Однако это не повлияло на развитие событий. Как заявлял заместитель председателя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Роман Туренко, решение федерального Минприроды «позволило окончательно сформировать пакет документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство дороги».

Проект получил все необходимые согласования как на федеральном уровне, так и на региональном, обсуждался с общественностью: с местными жителями, в Общественной палате региона. Важно, что принятый проект строительства уведёт транспорт из населённых пунктов, а существующая трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба останется для проезда местных жителей, — заявлял чиновник в июне.

Стоит отметить, что волгоградцы не только выступали против вырубки реликтового леса, но и выражали готовность пожертвовать им ради «безопасности». Таким образом недавно оправдал все издержки житель местного посёлка Лебяжья поляна в интервью местным СМИ:

Когда нужно выбирать между дубами и людьми, я выбираю людей. Старая трасса перегружена и опасна. Её надо оставить для местных жителей и дачников. А весь транзит пустить по объездной новой трассе. Если надо пожертвовать дубами, то пожертвуем. Их тут не убудет. Дубрав тут много.

По словам вице-президента Союза проектировщиков России и главного инженера проектов ООО «ПИИ Волгагражданпроект» Игоря Шкопинского, местные жители во время обсуждений проекта строительства задавали «резонный вопрос о том, чтобы отремонтировать и расширить существующую трассу».

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Мы также рассматривали этот вариант. Однако во всех случаях всё равно затрагивалась часть Волго-Ахтубинской поймы. Любой из рассматриваемых тогда вариантов заходил в пойму, однако уже тогда было ясно, что нынешний вариант — самый приемлемый, — считает Шкопинский.

С ним категорически не согласен защитник поймы Михаил Соломонов. По его словам, технико-экономические обоснования проекта, который рассматривался до 2018 года, предусматривали расширение существующей дороги и обход лесного массива. Но затем власти решили строить новую скоростную трассу категории IБ. Это подразумевает вырубку полосы леса шириной 150–200 метров.

Подрядчики начали работы с 1 июля, и уже видно, что четырёхполосная скоростная трасса возводится на расстоянии от действующей дороги, которая находится в ужасном состоянии и последние 10 лет администрация обещала жителям привести её в порядок и расширить, но ничего этого сделано не было, объясняя тем, что денег нет. Для строительства новой дороги губернатор Волгоградской области обращался к президенту, в результате её включили в нацпрограмму «Развитие транспортной системы». Теперь эта трасса считается стратегической, она якобы будет частью магистрали, которая свяжет Россию, Казахстан и Китай. Изначально говорилось, что это делается по поручению президента, что трасса будет транзитной, что съездов к населённым пунктам не будет, а теперь, когда мы настояли на том, что нарушается федеральное законодательство, по которому нельзя транзитную дорогу строить через природный парк, чиновники стали говорить, что это дорога для населённых пунктов и будет обеспечивать жизнедеятельность близлежащих посёлков. Михаил Соломонов член Общественной палаты Волгограда член Общественной палаты Волгограда

Кроме того, Соломонов обратил внимание на жалобы местных жителей на отсутствие воды в колодцах. По его данным, возведение насыпи, на которой строят дорогу, усугубит ситуацию. На случай отказа властей от сворачивания работ в природном парке активисты предлагали в качестве одного из вариантов строить дорогу на эстакаде, но чиновники, как отмечает Соломонов, остановились на способе возведения трассы на насыпи, ссылаясь на ограниченность бюджета.

Изменение политического климата

Волгоградский политолог Виталий Арьков между тем считает, что кампания в защиту поймы не имеет отношения к чаяниям жителей региона. В интервью NEWS.ru он заявил, что речь идёт об «абсолютно заказной политической акции».

Объектом политического заказа здесь является губернатор Андрей Бочаров, с которым сводит счёты ныне находящийся в СИЗО и обвинённый в покушении на него бывший глава регионального управления СК Михаил Музраев, а также люди, стоящие за ним. Это достаточно влиятельная группа. И те, кто участвует в этом проекте [по защите поймы] — это те, кто работал с Музраевым. Главным мерилом работы любого губернатора является отсутствие на его территории каких-то протестных акций и волнений по любым поводам, тем более выходящих на федеральный уровень. В случае со строительством третьей очереди мостового перехода речь идёт не просто о федеральном проекте, а о составляющей международного транспортного коридора Север — Юг. И неспособность губернатора решить проблему может остановить реализацию такого проекта. Виталий Арьков руководитель экспертно-аналитической сети PolitRus руководитель экспертно-аналитической сети PolitRus

Он уверен, что кампания в защиту поймы немногочисленная и якобы не идёт ни в какое сравнение с протестами против мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области или в защиту Хопра — в Воронежской. По оценкам политолога, в протестных акциях, как правило, участвуют «сами организаторы, члены их семей и друзья», которые «ранее никогда не были замечены в защите окружающей среды». Собеседник NEWS.ru отметил, что среди противников стройки есть «бывшие сотрудники прокуратуры и следственных органов, депутаты и другие», а её костяком «являются владельцы загородной недвижимости, вблизи которой пройдёт новая трасса».

Их особняки находятся в элитной и экологически чистой зоне, но после реализации проекта эти объекты подешевеют. Есть и те, кто непублично оказывает поддержку протестам, являясь их бенефициарами. Это политики, которые имеют претензии к губернатору Бочарову. А большинство местных жителей, наоборот, выступают за дорогу, потому что ныне действующая перегружена и проходит сквозь деревни и доставляет много проблем. Там регулярно происходят аварии, в том числе со смертельными исходами, — добавил Виталий Арьков.

При этом среди «людей Музраева» собеседник NEWS.ru не назвал никого из бывших силовиков, причастных к протестам, персонально упомянув лишь «велосипедиста» Михаила Соломонова, а также местного журналиста и депутата заксобрания Александра Осипова, которого недавно исключили из фракции «Единой России» за защиту поймы. В местных СМИ упоминалось, что парламентарий имеет коттедж в Волго-Ахтубинской пойме, но сам он называет недвижимость «дачным домиком» на шести сотках.

Александр Осипов был один из немногих, кто высказался в поддержку Михаила Музраева, когда последнего задержали в 2019 году. Парламентарий назвал это «глубокой ошибкой», а самого силовика своим «старшим товарищем». В мае 2021 года депутат вновь вступился за бывшего силовика, позднее обвинённого в терроризме и поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, назвав случившееся невиновным. Политик сообщил, что знает фигуранта громкого дела с 1992 года, предположив, что Музраев стал жертвой политических репрессий.

В беседе с NEWS.ru Михаил Соломонов заявил, что версия об участии в защите поймы владельцев элитной недвижимости распространяется региональными властями. Аналогичную природу, по его словам, имеют и слухи про наличие у защитников поймы неких теневых бенефициаров.

Ни одного собственника элитного коттеджа, защищающего парк, я не видел. В основном это обычные жители Волгограда, которые неравнодушны к этой ситуации. А «версии» об интересах элиты или каких-то политических игроков нужны для того, чтобы отпугивать людей от этой темы, чтобы они не защищали окружающую среду. С 2020 года циркулировали слухи, что протесты в защиту парка устраивали то сторонники Алексея Навального, то какие-то городские сумасшедшие, которые всегда против, то владельцы элитного жилья, теперь дошли до того, что за всем стоит Музраев, — иронизирует активист.

Также он считает несостоятельными утверждения о том, что противников проекта мало, а основная часть местных жителей якобы выступает за дорогу через лес: «Изначально чиновники говорили, что нас вообще три человека: юрист, велосипедист и депутат. Но это, конечно, не так». По его мнению, в некоторых населённых пунктах, через которые пролегает нынешняя трасса, жители годами «просили отремонтировать существующую трассу и рады хотя бы тому, что эта дорога, возможно, трафик снизит».

Затишье перед бурей?

Защитники поймы намерены продолжить борьбу за сохранение природного парка. По словам Михаила Соломонова, сейчас работы приостановлены и вырубка не производится. Защитники поймы не собираются опускать руки и намерены «до последнего отстаивать природный парк», но при этом упор будет сделан не на «какие-то уличные акции».

В Минприроды нам не ответили, на каком основании согласовали изменения в положении о природном парке — они боятся отвечать. Когда получим от них официальный ответ, будем обращаться в суд и требовать на время проведения проверки и судебных разбирательств остановить работы, — обещает Соломонов.