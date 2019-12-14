https://static.news.ru/photo/7ed54cc8-1e46-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Волга Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство приняло решение перенести 2,6 млрд рублей, предназначенных на оздоровление Волги, с 2019-го на 2020–2022 годы. Кроме того, в этот проект в 2020-м и 2021 годах вложат дополнительно по 1 млрд рублей, а в 2022 году — 602,8 млн рублей.

Предусмотрено уменьшение средств субсидий из федерального бюджета в 2019 году в объёме 2 602 796,6 тыс. рублей с перераспределением средств субсидий из федерального бюджета на 2020–2022 годы, — говорится в решении правительства.

Выделяемые средства предназначены для строительства и реконструкции очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

Как писал NEWS.ru, больше года в России реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Один из важных его этапов — восстановление баланса воды в Волго-Ахтубинской пойме. Экологи заполняют десятки пересушенных озёр и рек. В рамках федерального проекта до 2024 года на территории поймы предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта и построить 73 водопропускных сооружения. Также планируется решить экологические проблемы озера Байкал, расчистить от мусора берега Телецкого, Ладожского, Онежского озёр, рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала и Печоры.