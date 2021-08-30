«Серьёзные дяди не рассматривают экологию как что-то серьёзное»

Члены экологического движения «Нам здесь жить» объявили о «Всероссийском экологическом референдуме». За этим названием кроется попытка организовать 11 плебисцитов в восьми регионах России. Референдумы планируется провести в Москве, Подмосковье, Петербурге, Волгоградской, Кемеровской и других областях. Темы в каждом субъекте разные, хотя одна повторяется сразу в нескольких местах — проблема утилизации мусора. Один из координаторов акции Дмитрий Кочанов в интервью NEWS.ru рассказал о том, как зародилось движение, почему было решено организовать несколько референдумов сразу, что планируют активисты делать в случае, если их планам помешает ЦИК, и при чём тут выборы в Госдуму.

— Как зародилась идея одновременных референдумов?

— Идея родилась достаточно банально — мы, знакомые активисты, были вместе на одном собрании и решали, что делать дальше. В процессе и родилась идея об одновременном референдуме. Сначала просто говорили о том, что надо провести плебисцит, потом появилась идея сделать несколько одновременно. К сожалению, практически все референдумы, которые появляются, как инициатива снизу у нас зарубаются на корню. Поэтому первоочередная задача у нас — как можно громче объявить о проблеме. Ну и в идеале хотелось бы решить с помощью референдума хотя бы какую-то из поставленных нами проблем. Мы думаем, что шансов сделать это будет в таком формате выше, чем если пытаться организовать референдумы по-отдельности.

Дмитрий Кочанов vk.com/sam_pridymal

— Как появилась ваша организация? Встречается информация, что вы имеете отношение к протестам на Шиесе.

— Не совсем. В феврале 2019 года, когда протесты на Шиесе ещё шли, была объявлена акция «Всероссийский экологический протест». В один день по всей России было организовано 15–20 митингов в разных городах. По аналогии с этой акцией мы организовали свою. На основе связей, которые образовались между разными активистами, и было организовано наше движение «Нам здесь жить». При этом люди, непосредственно принимавшие участие в протестах на Шиесе, среди нас тоже есть, например, один из самых серьёзных — «Поморье не помойка». Они у нас — одни из главных, притом что как таковых руководящих у нас нет, всё решается совместно. Мы помогаем друг другу, пишем какие-то обращения или что-то подобное.

— У вас нет никакого бюджета, зарплат?

— Нет, всё делается исключительно на собственном энтузиазме.

— Среди тем, которые вы ставите на голосование, несколько посвящены мусору. Часть референдумов связана с планами строительства мусорных полигонов, например, в Подмосковье. Однако то, что московский мусор везли в Шиес, а не утилизировали рядом, спровоцировало протесты. Как-то мусор же надо утилизировать.

— Против мусорного полигона референдум проводят в Калужской области, в Татарстане — за остановку строительства мусоросжигательного завода. Ещё в Солнечногорске, Лобне и Сходне устраивается референдум за запрет взлётов и посадок самолётов над жилыми домами, в Астраханской области — против создания газохимического комплекса, в Кемеровской области пытаются провести референдум за принятие закона об охране окружающей среды, в Петербурге — в защиту берегов Финского залива, в Волгоградской области хотят пересмотреть проект дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, в Москве — референдум против возможной застройки Битцевского леса. Что до Московской области, то там выступают против строительства мусорного полигона в Поварово и за закрытие и рекультивацию старых полигонов в Серпухово и в Клину. Что касается Поварово, то его строят на истоке реки, а делать этого категорически нельзя. В Электростали есть старый завод, в своё время переоборудованный под АЭС. Там в конце 40-х построили отстойник под жидкие ядерные отходы, никто не додумался организовать гидрологию, и в результате он был построен у истока реки. Через 6–8 лет отстойник смыло в реку, заразив её на протяжении 15 км. Так же произойдёт и в Поварово.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Иными словами, вы не против мусорных полигонов, просто не хотите их видеть там, где те собираются строить?

— Да. Решать эту проблему с мусором, как это сейчас делают власти, — нельзя. Можно сделать правильнее, чтобы, например, перерабатывалось не как заявлено — 10%, а вплоть до 40%. Для этого нужно внедрять нормальную сортировку, а не как сейчас — для галочки. В этом случае можно существенно сократить площадь строящегося полигона. Но даже если строить как сейчас, то не в местах, подобных Поварово. Что же до мусоросжигающих заводов, то очевидно, что всё сжечь будет нельзя. Однако можно использовать, например, хоть ещё мало обкатанную, но эффективную европейскую технологию плазменной переработки. Это дороже, но зато практически ничего не выбрасывается в воздух. Более того, есть наши технологии, например, «пушка Фролова» — утилизация с помощью перегретого пара. Там тоже очень мало по сравнению с мусоросжиганием выбросов. Её создали российские учёные, но всем плевать. Проще построить завод.

Сейчас хотя бы отодвинули сроки по решению мусорной проблемы. В 2019 году говорили, что за пять лет всё будет сделано, будут птички летать и всё будет красиво. Но нам ещё пять лет их только строить, а потом ещё в течение 10 лет налаживать всю систему. Дай бог успеть к 2030 году.

— Ваша акция анонсирована незадолго до выборов. Это играло какую-то роль? К вам обращаются представители партий?

— Мы сами выходим на представителей партий в регионах, нам приходится их уговаривать что-то делать. Нас поддерживает «Яблоко», как минимум на местном уровне, и «Гражданская инициатива» в Москве. К сожалению, в целом с политиками взаимодействия больше особого нет, потому что пока «серьёзные дяди» всё ещё не рассматривают экологический вопрос как что-то серьёзное. Хотя в последнее время ситуация всё же меняется. Это, кстати, и без наших усилий будет меняться — достаточно просто посмотреть, как меняется погода и как, например, меняется риторика первых лиц, в том числе президента. Если говорить утрированно, то 10 лет назад глобальное потепление в верхах было чем-то несерьёзным, сейчас уже отношение поменялось.

— С учётом того, что в вас самих, похоже, не очень много веры в то, что эти референдумы дадут провести, что вы планируете делать в случае отказа?

— Во-первых, хочу сказать, что в Лобне областная ТИК одобрила документы по проведению референдума и направила их в Мособлдуму. Сейчас мы обзваниваем её депутатов с вопросами о том, что они думают по поводу вопросов, которые мы ставим на референдуме. Часто бывает такое, что провластные депутаты и чиновники не поддерживают строительство каких-то заводов по сжиганию мусора. После всего этого мы подведём итоги и заявим ещё референдумы, просто в больших масштабах. Больше ничего не остаётся. Митинги нам организовать сейчас не дадут.