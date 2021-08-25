Загадки внутренней миграции: какие вопросы рождают новые данные Росстата

Согласно исследованию Росстата, внутренняя миграция в последние годы оказалась на своём самом минимальном уровне. В 2020 году 3,52 млн человек переехали из одного российского региона в другой, притом что в 2019 году таких было 4,04 млн. Исследование также показало несколько других интересных тенденций. Так, провинция стала привлекать переезжающих сильнее мегаполисов, самые мобильные граждане оказались в возрастном диапазоне 30–34 года, а чаще всего люди мигрируют в Севастополь. Специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич в интервью NEWS.ru объяснила причины подобных тенденций, а также стоит ли ждать взрыва миграции после пандемии.

— В чём, по вашему мнению, причина снижения внутренней миграции?

— Эта причина называется «коронавирус». Это очевидно. Поэтому сейчас внутренняя миграция такая низкая, а в прошлом году она была низкой рекордно. В 2020 году были локдауны, а в этом их нет.

— Можно ожидать, что в следующем году внутренняя миграция резко вырастет?

— Слово «резко» я бы не употребляла. Темпы внутренней миграции будут постепенно восстанавливаться. Точно так же она потихоньку восстанавливается у гастарбайтеров. С какой скоростью это будет делаться, сказать пока сложно.

— В исследовании также указано, что самая многочисленная возрастная группа «внутренних мигрантов» — 30–34 года. На первый взгляд кажется, что более мобильными должны быть совсем молодые люди.

— Раньше всегда максимальная миграция была связана с учёбой. Поэтому, соответственно, самым мигрирующим возрастом был 16–20 лет. То, что сейчас это стала возрастная группа 30–34 года, меня удивляет. Если в исследовании не участвуют вахтовики (Росстат считает внутренними мигрантами россиян, сменивших регион регистрации по месту жительства или пребывания, получивших временную регистрацию на срок не менее девяти месяцев. — NEWS.ru), то это означает, что едут уже семьи. Для меня это большая новость, потому что всегда в миграционном обороте максимальную долю занимала молодёжь. Они переезжали либо на учёбу куда-то, либо после неё на работу. Это достаточно удивительное отклонение от стандарта.

— Возможно, что дело в том, что родившиеся в конце 80-х, когда был беби-бум, просто довольно многочисленная прослойка населения?

— С одной стороны, это возможно, что просто они так широко представлены в количественном отношении. Однако для меня всё равно непонятно, почему в этом возрасте они решили менять место проживания. Можно было и раньше, во время университетской учёбы, позже. А так да, поколение конца 80-х численно больше. А какая разница в цифрах?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В поколении от 30 до 34 лет переехали 413 тыс. человек, у тех, кому от 20 до 24, — 403 тыс.

— А, ну о чём мы тогда говорим? Это незначительная разница. Но да, это маленькое поколение, и я думаю, ваше предположение правильное. Всё равно странно, что после окончания образования люди стали реже переезжать.

— Среди самых популярных мест, куда переезжают, больше не крупных городов, вроде Москвы и Петербурга, а областей — Московской, Ленинградской.

— Это связано с дешевизной жилья. Когда вы переезжаете, особенно с семьёй, это значит, что денег у вас немного. То, что люди переезжают чаще с семьёй, мы уже с вами поняли из статистики по возрастным группам. Так вот, вы ищите жильё подешевле, и оно, конечно, не в Москве и Петербурге, а рядом — в области или городках, вроде Кудрово и Мурино. Там стоят бесконечные «человейники», где все и покупают квартиры.

— Это, видимо, старая тенденция?

— Да, давно существующая. У нас ввод жилья в Московской области в зависимости от года — это 11–13% от всего вводимого в стране жилья, на минуточку. Потому что оно там на столько дешевле. Только с появлением Новой Москвы, где есть относительно старое жильё, эта тенденция чуть изменилась в сторону перетекания людей в неё. Если же говорить о Петербурге и Ленобласти, то у них чуть ли не одинаковые объёмы ввода жилья, если не ошибаюсь. Вокруг петербургской кольцевой дороги выросли уже целые города — Всеволожск, Кудрово, Мурино.

— Лидирует в списке популярных мест переезда при этом всё же крупный город — Севастополь.

— В 2020 году Севастополю приписали миграционный прирост 60 тысяч человек. Цифры, вами озвученные, выкиньте и забудьте — они нарисованы. У них скорее 15, максимум 17 тысяч человек прироста. Однако руководителю очень хотелось увеличить этот показатель. Статкомитету заломили руки, в МВД выдали бумажку о том, что не учли всех украинцев. Так что эту статистику можно выкинуть. Безусловно, в Севастополь переезжают, но статистика всё равно нарисованная.

— Также среди популярных мест переезда выделяется Ингушетия.

— Врут. Там уже несколько лет якобы фиксируют миграционный прирост. По этому поводу уже давно все хохочут: весь Северный Кавказ теряет из-за миграции население, одна Ингушетия прирастает людьми. Статистика оттуда взята с потолка.

— Такая же ситуация со статистикой на остальном Кавказе?

— По-разному. Если говорить о социально-экономических показателях, то да — такая же ситуация по всему Кавказу. Однако по миграционным потокам у других такой наглости, как у Ингушетии, не наблюдается. Они фиксируют миграционный отток, который на самом деле и существует там.