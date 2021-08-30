Аксёнов назвал «катастрофой» ситуацию с мусором в Крыму
Сергей Попов
Сергей Попов
17:10, 30 августа 2021
Сергей АксёновФото: aksenov.rk/facebook.com
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Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал ситуацию с вывозом мусора в регионе и уволил руководителя ГУП «Крымэкоресурсы», которое занимается уборкой коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов, — сказал Аксёнов.
По его словам, в ряде населённых пунктов контейнерные площадки переполнены, на улицах много строительного мусора, навалы сухих веток. При этом местные администрации не принимают мер для уборки территорий и своевременного вывоза мусора.
Временно исполняющим обязанности главы «Крымэкоресурсы» вместо Дениса Попока назначен Александр Шимко. Аксёнов выразил надежду на то, что он наведёт порядок в деятельности предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки отходов.
Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил о возможности введения в городе режима чрезвычайной ситуации, если не улучшится ситуация с вывозом мусора. Он потребовал от регионального оператора исправить положение в течение недели.