Мэр Магадана допустил режим ЧС из-за невывоза мусора

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил о возможном режиме чрезвычайной ситуации в городе, если не улучшится ситуация с вывозом мусора. Об этом сообщил сайт мэрии города.

Из-за жалоб граждан на скопившийся крупногабаритный мусор было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Даём неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС, — подчеркнул Гришан.

Он также сказал, что свалки не только портят вид города, но и создают санитарную угрозу. На них появляются крысы, собаки и чайки.

За последние две недели обнаружены 20 свалок крупногабаритного мусора, доложил директор Административно-технической инспекции Тахир Кранин. С мусорными баками таких проблем нет.

Ранее руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что к 2030 году в России негде будет хранить отходы и страна окажется на грани мусорного коллапса.