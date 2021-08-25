Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг против статуса иноагента

Столичная мэрия отказала профсоюзу журналистов в согласовании митинга в защиту свободы СМИ и против статуса иностранного агента. Об этом говорится на сайте организации.

Власти объяснили это решение ограничениями, введёнными в городе из-за распространения коронавируса. В профсоюзе пообещали обжаловать это решение.

Кроме того, кандидат в депутаты Госдумы и действующий депутат Мосгордумы Сергей Митрохин планирует провести встречу с избирателями по вопросу свободы СМИ и последствий применения репрессивных законов. Также профсоюз намерен провести встречу журналистов, чтобы обсудить пути защиты в связи с законом об иноагентах.

Митинг был анонсирован 23 августа. Мероприятие хотели провести 4 сентября на Пушкинской площади, в нём планировалось участие не более 500 человек. Акцию решили провести после решения властей о признании иноагентами телеканала «Дождь» и расследовательского медиа «Важные истории». Кроме того, в последнее время список иноагентов пополнили «Медуза», Insider, «Первое антикоррупционное СМИ», Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа», портал Readovka, а издание «Проект» было признано «нежелательной организацией».