Экоактивисты объявили кампанию против свалки в Шиесе оконченной

https://static.news.ru/photo/b412cfe6-527f-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ/vk.com

Кампания против строительства мусорного полигона на станции Шиес окончена. Об этом объявила инициативная группа «Чистая Урдома».

1. Признать проект экотехнопарк «Шиес» закрытым, а снос полигона отходов на Шиесе — необратимым. 2. Считать завершенным шиесский протест — протест народа против строительства полигона отходов на Шиесе. 3. Завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона. 4. Не препятствовать проведению рекультивации (наведению порядка) на территории Шиеса, — говорится в сообщении, которое опубликовали в сообществе «Мы против свалки в Ленском районе» во «ВКонтакте».

Однако в палаточных лагерях остаются жить некоторые люди. Экоактивисты из «Чистой Урдомы» считают, что они не имеют отношения к борьбе против строительства полигона, поскольку те вышли из коалиции «Стоп-Шиес».

В 2018 году власти Москвы и бывший на тот момент губернатором Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Руководство столицы хотело вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Местные жители выступили против строительства полигона и провели несколько акций протеста. Когда в ответ на это глава региона назвал их «шелупонью», люди перешли к физическому противостоянию. Они разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение людей. После этого, в январе 2019 года, Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной. В июне 2020 года власти области приняли решение об исключении проекта «Экотехнопарк „Шиес“» из числа приоритетных, что лишит его преференций, в том числе налоговых льгот.

Ранее NEWS.ru писал, что врио губернатора региона Александр Цыбульский распорядился изменить категорию земель в районе станции Шиес с земель промышленности на земли населённых пунктов.