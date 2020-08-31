Врио губернатора Архангельской области заявил о ликвидации свалки «Шиес»

https://static.news.ru/photo/c2c75fee-eb90-11ea-b827-fa163e074e61_660.jpg Фото: arkhangelsk_reg/vk.com

Мусорный полигон «Шиес» под Архангельском будет ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский в своём Telegram-канале.

Как следует из протокола, опубликованного на ресурсе, решение об исключении инвестиционного проекта «Экотехнопарк «Шиес» из генплана МО «Урдомское» единогласно приняла комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципалитетов. При этом было принято решение изменить категорию земель в районе станции «Шиес» с «земель промышленности» на «земли населённых пунктов». Ориентировочно к маю 2021 года будет утверждён новый генеральный план МО «Урдомское».

Уверен, очень скоро он обернётся реальным изменением ситуации для жителей. Свалки там больше не будет, — сообщил Цибульский.

Приоритетным инвестиционным проектом экотехнопарк для захоронения твёрдых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми признали в октябре 2018 года. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Но общественность выступила против строительства «Шиеса», и в Архангельской области и Коми люди массово вышли на акции протеста. Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года поручил местным властям учесть мнение местных жителей при строительстве объекта. После этого, в январе 2019 года, Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной и обязал компанию «Технопарк» снести постройки рядом с железнодорожной станцией Шиес.

Как писал NEWS.ru, ранее руководство региона вынесло из списка важных инвестиционных проектов строительство технопарка «Шиес».