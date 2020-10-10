За рекультивацией Шиеса можно будет наблюдать онлайн

https://static.news.ru/photo/014c6784-0bce-11eb-a431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Архангельский/wikipedia.org

Ход работ по рекультивации земельных участков на Шиесе в Архангельской области будет транслироваться в Интернете, заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

На сайте будет регулярно публиковаться актуальная информация о ходе проведения работ по рекультивации, — написал Цыбульский в своём Telegram-канале.

По его словам, земельный участок 15 га будет рекультивирован, а техника, персонал компании ООО «Технопарк» и сотрудники ЧОП покинут территорию Шиеса до конца 2020 года.

В 2018 году власти Москвы и бывший на тот момент губернатором Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Руководство столицы хотело вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Местные жители выступили против строительства полигона и провели несколько акций протеста. Когда в ответ на это глава региона назвал их «шелупонью», люди перешли к физическому противостоянию. Они разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники.

Вскоре после этого на станции Шиес перестали останавливаться поезда. Это существенно затруднило путь людей к эпицентру протеста, но не ослабило его, а лишь усилило противостояние. Несогласных со стройкой разгоняли Росгвардия и ЧОП, однако жителей северного региона поддержали в Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, а также в Республике Карелия и других уголках страны.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение людей. После этого, в январе 2019 года, Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной. В июне 2020 года власти области приняли решение об исключении проекта «Экотехнопарк "Шиес"» из числа приоритетных, что лишит его преференций, в том числе налоговых льгот.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства для вывоза бытовых отходов ещё девяти регионам.