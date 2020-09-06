Правительство выделит средства на вывоз мусора ещё девяти регионам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства для вывоза бытовых отходов ещё девяти регионам.

Ещё девять регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина.

Уточняется, что 838 млн рублей будут распределены между республикой Алтай, Калмыкией, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Иркутской и Тверской областями, а также Крымом и Карелией.

Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд рублей. Деньги поступят в 76 регионов, — говорится в сообщении.

Решение о дополнительном финансировании было принято в связи с ростом объёма вывозимого мусора на фоне пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство Архангельской области в конце августа объявило о намерении ликвидировать свалку «Шиес».