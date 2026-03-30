Вместо традиционного кулича пеку шоколадный — пасхальный хит, который теперь просят каждый год

Я добавляю в тесто не только какао, но и растопленный шоколад — так вкус получается более глубоким, насыщенным. Масло, яйца, молоко — все должно быть комнатной температуры, чтобы тесто подошло идеально. И обязательно шоколадные капли или мелко рубленный шоколад — они расплавляются внутри, создавая вкусные шоколадные кармашки.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, пакетик сухих дрожжей (7–10 г), 3 столовые ложки какао-порошка, 50 г темного шоколада (растопить), щепотка соли, ванильный сахар, 100 г шоколадных капель или мелко рубленного шоколада. Для глазури: 100 г темного шоколада, 50 мл жирных сливок. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я его готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут. В миске взбиваю яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром, солью. Добавляю растопленное масло, растопленный шоколад и опару. Перемешиваю.

Муку смешиваю с какао и просеиваю в жидкую смесь. Замешиваю мягкое эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа. Подошедшее тесто обминаю, добавляю шоколадные капли, аккуратно вмешиваю.

Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 20–30 минут. Выпекаю при 170–180 °C 35–40 минут (время зависит от размера форм). Готовые куличи остужаю на решетке.

Для глазури растапливаю шоколад, вливаю горячие сливки, перемешиваю до однородности. Покрываю куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

