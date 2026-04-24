Трюфели к чаю готовлю сам за копейки: нужны творог и 10 минут времени

Хочется сладкого, а включать духовку лень? Творог, какао, сахарная пудра, сметана, ванильный сахар и цукаты смешал — скатал шарики — обвалял в тертом шоколаде. Все. Через 10 минут на столе конфеты, которые исчезают быстрее, чем вы их сделали.

Что понадобится

100 г творога, 20 г шоколада, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. ванильного сахара, 0,5 ч. л. цукатов.

Как я готовлю

В тарелке смешиваю творог, сахарную пудру, какао, ванильный сахар и цукаты. Добавляю сметану, перемешиваю до однородности.

Шоколад натираю на средней терке.

Из творожной массы формирую шарики, обкатываю их в шоколадной стружке.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Общество
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
Общество
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Общество
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Жена Пиманова впервые вышла на связь после его смерти
Общество
Жена Пиманова впервые вышла на связь после его смерти
Администратор чата призналась в подготовке покушения на руководство РКН
Общество
Администратор чата призналась в подготовке покушения на руководство РКН
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

