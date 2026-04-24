Трюфели к чаю готовлю сам за копейки: нужны творог и 10 минут времени

Хочется сладкого, а включать духовку лень? Творог, какао, сахарная пудра, сметана, ванильный сахар и цукаты смешал — скатал шарики — обвалял в тертом шоколаде. Все. Через 10 минут на столе конфеты, которые исчезают быстрее, чем вы их сделали.

Что понадобится

100 г творога, 20 г шоколада, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. ванильного сахара, 0,5 ч. л. цукатов.

Как я готовлю

В тарелке смешиваю творог, сахарную пудру, какао, ванильный сахар и цукаты. Добавляю сметану, перемешиваю до однородности.

Шоколад натираю на средней терке.

Из творожной массы формирую шарики, обкатываю их в шоколадной стружке.

