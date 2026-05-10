Вместо скучных канапе — лосось с моцареллой за 5 минут: вот рецепт, которому научил меня известный шеф

Вместо скучных канапе — лосось с моцареллой за 5 минут: вот рецепт, которому научил меня известный шеф

Казалось бы, что может быть проще, чем нарезать рыбу и сыр? Но эта закуска — настоящая архитектура вкуса.

Что понадобится

Филе копченого лосося — 200 г, моцарелла «буффало» — 150 г, черешок сельдерея — 2 шт., оливковое масло — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Филе копченого лосося аккуратно отделяю от кожи и разбираю на небольшие кусочки произвольной формы. Моцареллу «буффало» достаю из рассола, тщательно обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю аккуратными ломтиками толщиной около 5 мм.

Черешки сельдерея мою, обсушиваю и с помощью овощечистки срезаю тонкие длинные ленты — они станут не просто украшением, а полноценной частью блюда, добавляя приятный хруст. Сбрызгиваю ленты сельдерея оливковым маслом, слегка солю и перчу.

На сервировочной тарелке выстраиваю башенку, чередуя моцареллу и лосось. Завершаю конструкцию «лепестками» из сельдерея, красиво укладывая их сверху.

Сбрызгиваю лосось с моцареллой оливковым маслом и подаю немедленно, пока текстуры остаются контрастными.