День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:15

Вместо скучных канапе — лосось с моцареллой за 5 минут: вот рецепт, которому научил меня известный шеф

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Казалось бы, что может быть проще, чем нарезать рыбу и сыр? Но эта закуска — настоящая архитектура вкуса.

Что понадобится

Филе копченого лосося — 200 г, моцарелла «буффало» — 150 г, черешок сельдерея — 2 шт., оливковое масло — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Филе копченого лосося аккуратно отделяю от кожи и разбираю на небольшие кусочки произвольной формы. Моцареллу «буффало» достаю из рассола, тщательно обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю аккуратными ломтиками толщиной около 5 мм.

Черешки сельдерея мою, обсушиваю и с помощью овощечистки срезаю тонкие длинные ленты — они станут не просто украшением, а полноценной частью блюда, добавляя приятный хруст. Сбрызгиваю ленты сельдерея оливковым маслом, слегка солю и перчу.

На сервировочной тарелке выстраиваю башенку, чередуя моцареллу и лосось. Завершаю конструкцию «лепестками» из сельдерея, красиво укладывая их сверху.

Сбрызгиваю лосось с моцареллой оливковым маслом и подаю немедленно, пока текстуры остаются контрастными.

Проверено редакцией
Читайте также
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Общество
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Здоровье/красота
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Все как люблю: сложили — и в духовку. Красная рыба под рисом в майонезной шапке — моя палочка-выручалочка
Общество
Все как люблю: сложили — и в духовку. Красная рыба под рисом в майонезной шапке — моя палочка-выручалочка
Форель на углях: идеальный баланс вкуса. Деликатный маринад из корней кинзы и устричного соуса
Общество
Форель на углях: идеальный баланс вкуса. Деликатный маринад из корней кинзы и устричного соуса
Три начинки, один лист: эти зеленые рулетики — закуска-конструктор для худеющих, где каждый найдет свой вкус
Общество
Три начинки, один лист: эти зеленые рулетики — закуска-конструктор для худеющих, где каждый найдет свой вкус
Общество
рецепты
еда
рыба
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.