Форель на углях: идеальный баланс вкуса. Деликатный маринад из корней кинзы и устричного соуса

Думаете, форель на гриле — это просто? Да, если знать пару секретов. Вот, как за 10 минут маринования и 12 минут жарки получить рыбу, от которой пахнет не дымом, а изысканным ресторанным ужином.

Что понадобится

форель (потрошеная) — 1 шт. (~800 г), корни кинзы — 30 г, чеснок — 4 зубчика, соевый соус — 3 ст. л., устричный соус — 2 ст. л., сок лайма — 2 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., вода — 100 мл, цедра лимона — 1 ч. л., цедра лайма — 1 ч. л., перец чили — 1 шт.

Как готовлю

Рыбу тщательно очищаю, потрошу, промываю и обсушиваю бумажными полотенцами. На мякоти с обеих сторон делаю по 4–5 параллельных надрезов, чтобы маринад проник внутрь.

Для маринада измельчаю корни кинзы и чеснок, смешиваю с соевым и устричным соусом, соком лайма и оливковым маслом. Обильно поливаю рыбу, втирая смесь в кожу и надрезы, и оставляю на 10 минут при комнатной температуре.

Жарю на прогоревших до седого пепла углях ровно 12 минут, переворачивая один раз. Оставшийся маринад процеживаю через сито, выливаю в сотейник, добавляю 100 мл воды, цедру лимона и лайма, мелко нарезанные чеснок и чили.

Провариваю 2 минуты на сильном огне — соус должен слегка загустеть. Подаю рыбу горячей, полив этим ароматным соусом. Идеально с ломтиком лайма и свежей зеленью.