День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 16:15

Не мясом единым: сочная форель на углях без возни + три невероятных маринада на выбор

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шашлык из форели — это не только быстро, но и невероятно вкусно. Чтобы рыба получилась сочной и ароматной, маринад должен быть правильным. Предлагаю три варианта: от пикантного (чили — горчица) до нежного мисо с аджикой.

Что понадобится

Филе форели — 600 г, чеснок — 3 зубчика, перец чили — 1 шт., горчица — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., паста мисо — 2 ст. л., сливочное масло — 50 г, аджика — 1 ч. л., лимон — 0,5 шт., тимьян — 3 веточки, сумах — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Для маринада с чили и чесноком пропускаю чеснок через пресс, мелко рублю перец чили, смешиваю с горчицей, соевым соусом и 1 ст. л. оливкового масла.

Для маринада «мисо — аджика» соединяю пасту мисо с размягченным сливочным маслом, добавляю аджику и тщательно растираю.

Для лимонно-травяного маринада выжимаю сок из половины лимона, добавляю листья тимьяна, сумах и оставшееся оливковое масло, солю и перчу.

Филе форели обсушиваю бумажными полотенцами, со всех сторон смазываю одним из маринадов и оставляю на 15–30 минут при комнатной температуре.

Разогреваю мангал до среднего жара, решетку смазываю растительным маслом и выкладываю рыбу. Готовлю 15–20 минут, аккуратно переворачивая один раз.

Чтобы избежать прилипания кожи, запекаю филе на листах плотной фольги, положенных на решетку, — после готовности кожа останется на фольге. Подаю форель горячей с овощами гриль и любым соусом на ваш вкус.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
рыба
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.