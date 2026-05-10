Не мясом единым: сочная форель на углях без возни + три невероятных маринада на выбор

Шашлык из форели — это не только быстро, но и невероятно вкусно. Чтобы рыба получилась сочной и ароматной, маринад должен быть правильным. Предлагаю три варианта: от пикантного (чили — горчица) до нежного мисо с аджикой.

Что понадобится

Филе форели — 600 г, чеснок — 3 зубчика, перец чили — 1 шт., горчица — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., паста мисо — 2 ст. л., сливочное масло — 50 г, аджика — 1 ч. л., лимон — 0,5 шт., тимьян — 3 веточки, сумах — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Для маринада с чили и чесноком пропускаю чеснок через пресс, мелко рублю перец чили, смешиваю с горчицей, соевым соусом и 1 ст. л. оливкового масла.

Для маринада «мисо — аджика» соединяю пасту мисо с размягченным сливочным маслом, добавляю аджику и тщательно растираю.

Для лимонно-травяного маринада выжимаю сок из половины лимона, добавляю листья тимьяна, сумах и оставшееся оливковое масло, солю и перчу.

Филе форели обсушиваю бумажными полотенцами, со всех сторон смазываю одним из маринадов и оставляю на 15–30 минут при комнатной температуре.

Разогреваю мангал до среднего жара, решетку смазываю растительным маслом и выкладываю рыбу. Готовлю 15–20 минут, аккуратно переворачивая один раз.

Чтобы избежать прилипания кожи, запекаю филе на листах плотной фольги, положенных на решетку, — после готовности кожа останется на фольге. Подаю форель горячей с овощами гриль и любым соусом на ваш вкус.