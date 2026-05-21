21 мая 2026 в 08:13

Вместо скучной вареной спаржи — беконная оболочка с сырной корочкой. 1 минута в кипятке, 20 в духовке — и готово

Вареная спаржа — это скучно. А спаржа в беконе — это праздник. Хрустящий бекон, нежная середина, ароматный пармезан. Готовится 25 минут, выглядит как в дорогом ресторане.

Что понадобится

Спаржа (количество по желанию), бекон (тонко нарезанный), пармезан (тертый).

Как я готовлю

У спаржи отрезаю жесткие кончики, очищаю нижнюю часть стеблей. Опускаю в кипяток на 1 минуту, затем перекладываю в ледяную воду (или обдаю холодной), чтобы остановить варку.

Ломтик бекона посыпаю тертым пармезаном, кладу сверху спаржу, заворачиваю. Выкладываю в форму для запекания. Сверху посыпаю еще пармезаном.

Запекаю в разогретой до 170°C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я не ожидал, что три простых ингредиента могут дать такой результат. Спаржа осталась хрустящей, бекон пропекся равномерно, а пармезан сверху превратился в золотистую корочку, которая так аппетитно хрустела. Ошибся только в одном: пожалел спаржи. Рулетики разлетелись быстрее, чем я успел их выложить на блюдо.

